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Число погибших от автобуса в Шымкенте выросло до пяти человек

Число погибших от автобуса в Шымкенте выросло до 5 человек Фото: Polisia.kz
Число погибших в результате ДТП с автобусом в Шымкенте достигло 5 человек, сообщает Zakon.kz.

Отметим, в результате инцидента пострадали 6 человек. Трое из них погибли на месте.

Трое граждан, в зависимости от тяжести состояния, доставлены службой скорой помощи в близлежащие больницы.

В том числе два пациента, доставленные в областную детскую больницу и перинатальный центр, скончались от серьезных травм, несмотря на реанимационные мероприятия.

А гражданка 2005 года госпитализирована в городскую клиническую больницу, ее состояние стабильное.

Напомним, вчера, 8 апреля, около 18:30 на перекрестке двух улиц возле торгового дома" Метро " автобус, оставшийся без управления водителя, выехал на встречный маршрут и сбил 6 человек, стоявших на пешеходной дорожке.

Далее видео наезда на пешеходов. Слабонервным, беременным и детям просьба не смотреть.


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