Число погибших от автобуса в Шымкенте выросло до пяти человек
Отметим, в результате инцидента пострадали 6 человек. Трое из них погибли на месте.
Трое граждан, в зависимости от тяжести состояния, доставлены службой скорой помощи в близлежащие больницы.
В том числе два пациента, доставленные в областную детскую больницу и перинатальный центр, скончались от серьезных травм, несмотря на реанимационные мероприятия.
А гражданка 2005 года госпитализирована в городскую клиническую больницу, ее состояние стабильное.
Напомним, вчера, 8 апреля, около 18:30 на перекрестке двух улиц возле торгового дома" Метро " автобус, оставшийся без управления водителя, выехал на встречный маршрут и сбил 6 человек, стоявших на пешеходной дорожке.
Далее видео наезда на пешеходов. Слабонервным, беременным и детям просьба не смотреть.