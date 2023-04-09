"Кызыл-Жар" продолжает лидировать в чемпионате КПЛ-2023 по футболу
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Североказахстанцы в пятом туре КПЛ-2023 впервые проводили матч на своей арене после четырех гостевых игр. "Кызыл-Жар" в игре против "Атырау" добился успеха со счетом 1:0. Гол в активе Хосе Витора Родригеса.
Подопечные Али Алиева с 15-ю очками возглавили турнирную таблицу чемпионата этого сезона. При этом североказахстанские футболисты не потеряли ни одного очка, выиграв все пять игр.
В пятом туре состоялись два центральных и ключевых матча с участием главных фаворитов казахстанского первенства. Первый из них прошел в Костанае, где местный "Тобол" принимал действующего чемпиона страны – "Астану" и уступил 0:1. Победу гостям подарил Марин Томасов. Столичный клуб поднялся на второе место в таблице, чемпионы отстают от лидера на три очка.
Еще один поединок, который привлек внимание всей футбольной общественности республики, прошел в Шымкенте, где "Ордабасы" встречался с "Актобе". Финальный свисток арбитра Максима Кучина зафиксировал ничейный результат – 1:1. На гол западноказахстанца Уго Видемона южане ответили мячом Сергея Малого на 96-й минуте игры.
Остальные матчи пятого тура закончились так:
- "Окжетпес" – "Аксу" – 3:0.
- "Мактаарал" – "Каспий" – 3:1.
- "Кайсар" – "Шахтер" – 2:1.
- "Кайрат" – "Жетысу" – 2:3.
Поединки 6 тура чемпионата КПЛ-2023 пройдут 15-16 апреля.