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"Кызыл-Жар" продолжает лидировать в чемпионате КПЛ-2023 по футболу

Футбол Итоги 5 тура Фото: Instagram/pflkaz
Футбольный клуб "Кызыл-Жар" из Петропавловска к удивлению многих специалистов не потерял ни одного очка с начала первенства казахстанской Премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.

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Североказахстанцы в пятом туре КПЛ-2023 впервые проводили матч на своей арене после четырех гостевых игр. "Кызыл-Жар" в игре против "Атырау" добился успеха со счетом 1:0. Гол в активе Хосе Витора Родригеса.

Подопечные Али Алиева с 15-ю очками возглавили турнирную таблицу чемпионата этого сезона. При этом североказахстанские футболисты не потеряли ни одного очка, выиграв все пять игр.

    

В пятом туре состоялись два центральных и ключевых матча с участием главных фаворитов казахстанского первенства. Первый из них прошел в Костанае, где местный "Тобол" принимал действующего чемпиона страны – "Астану" и уступил 0:1. Победу гостям подарил Марин Томасов. Столичный клуб поднялся на второе место в таблице, чемпионы отстают от лидера на три очка.


Еще один поединок, который привлек внимание всей футбольной общественности республики, прошел в Шымкенте, где "Ордабасы" встречался с "Актобе". Финальный свисток арбитра Максима Кучина зафиксировал ничейный результат – 1:1. На гол западноказахстанца Уго Видемона южане ответили мячом Сергея Малого на 96-й минуте игры.  


Остальные матчи пятого тура закончились так:

  • "Окжетпес" – "Аксу" – 3:0.
  • "Мактаарал" – "Каспий" – 3:1.
  • "Кайсар" – "Шахтер" – 2:1.
  • "Кайрат" – "Жетысу" – 2:3.

Поединки 6 тура чемпионата КПЛ-2023 пройдут 15-16 апреля.

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