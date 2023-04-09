Илон Маск потерял за неделю $14,5 млрд
По подсчетам американского Forbes, состояние бизнесмена теперь составляет 187,9 миллиарда долларов.
Тем не менее Маск удерживает звание богатейшего американского предпринимателя и второго богатейшего человека в мире.
Его состояние снизилось вслед за падением акций Tesla, которые за неделю подешевели на 10,8%. Инвесторам не понравился последний квартальный отчет автоконцерна, согласно которому число автомобилей на складах компании достигло пика ранее в этом году. Это нестандартная ситуация для автопроизводителя, который раньше никогда не сталкивался с низким спросом на свою продукцию, поясняет издание.
В конце марта американский миллиардер признал двукратное падение стоимости Twitter после его покупки.
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