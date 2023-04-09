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Илон Маск потерял за неделю $14,5 млрд

Потерял за неделю $14,5 млрд Фото: Instagram/elonmusk
Глава производителя электрокаров Tesla Илон Маск за неделю обеднел на 14,5 миллиарда долларов, сообщает Zakon.kz.

По подсчетам американского Forbes, состояние бизнесмена теперь составляет 187,9 миллиарда долларов.

Тем не менее Маск удерживает звание богатейшего американского предпринимателя и второго богатейшего человека в мире.

Его состояние снизилось вслед за падением акций Tesla, которые за неделю подешевели на 10,8%. Инвесторам не понравился последний квартальный отчет автоконцерна, согласно которому число автомобилей на складах компании достигло пика ранее в этом году. Это нестандартная ситуация для автопроизводителя, который раньше никогда не сталкивался с низким спросом на свою продукцию, поясняет издание.

В конце марта американский миллиардер признал двукратное падение стоимости Twitter после его покупки.

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