Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Кризис в отношениях: психолог научила как его преодолеть

Кризис в отношениях: психолог научила как его преодолеть Фото: pixabay
Российский психолог Татьяна Короткова рассказала как пережить кризис в отношениях между партнерами, сообщает Zakon.kz

В беседе с "Мослентой" психолог отметила, что кризис бывает у всех пар и возникает он под влиянием сразу нескольких факторов. Она посоветовала простую практику выписывания на бумагу всех плюсов и минусов ваших отношений.

"Научитесь рассказывать о себе и слушать партнера. По мнению многих психологов, проблемы в отношениях возникают из-за элементарного неумения разговаривать. Попробуйте выстроить продуктивный диалог со своим партнером: внимательно слушайте его, старайтесь понять его точку зрения. Рассказывайте о себе, своих чувствах и эмоциях", — сказала эксперт.

Ранее психологи назвали четыре типа мужчин, которые никогда не изменяют.

Читайте также

Гороскоп: у кого будет продуктивная неделя

Как улучшить концетрацию внимания

Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака

Елена Вебер
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
советы, врач
Какие орехи вредны для организма, рассказал врач
Гороскоп: у кого будет продуктивная неделя
Гороскоп: у кого будет продуктивная неделя
Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака
Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака
Более 20 футбольных болельщиков в Шымкенте доставили в полицию
Фанаты футбольных клубов "Ордабасы" и "Актобе" устроили массовую драку в Шымкенте
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления