Кризис в отношениях: психолог научила как его преодолеть

Российский психолог Татьяна Короткова рассказала как пережить кризис в отношениях между партнерами, сообщает Zakon.kz

В беседе с "Мослентой" психолог отметила, что кризис бывает у всех пар и возникает он под влиянием сразу нескольких факторов. Она посоветовала простую практику выписывания на бумагу всех плюсов и минусов ваших отношений.

"Научитесь рассказывать о себе и слушать партнера. По мнению многих психологов, проблемы в отношениях возникают из-за элементарного неумения разговаривать. Попробуйте выстроить продуктивный диалог со своим партнером: внимательно слушайте его, старайтесь понять его точку зрения. Рассказывайте о себе, своих чувствах и эмоциях", — сказала эксперт.

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