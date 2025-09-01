Психологи рассказали, какие три испытания лучше пройти до брака

Американский психолог Марк Треверс рассказал, какой негативный опыт желательно пережить с партнером до брака, сообщает Zakon.kz.

Классические исследования The Journal of Psychology показывают: удовлетворенность отношениями напрямую связана со стилем ведения конфликтов. Если пара не умеет справляться с разногласиями, их удовлетворенность браком оказывается значительно ниже.

"К сожалению, очень немногие заранее подготавливают себя к тем взлетам и падениям, которые неизбежно приносит совместная жизнь. Вместо этого они думают, что смогут справиться по ходу дела, когда трудности возникнут", – отметил Треверс в своей статье.

По его словам, если же вы уже успешно прошли через описанные ниже три сценария и вышли из них сильнее, чем прежде, – это хороший знак, что вы готовы к браку лучше большинства.

Настоящее разногласие

Для счастливого брака партнерам нужно уметь оставлять различия ради общей цели. Конфликты ценностей, идей, взглядов и мнений почти неизбежны, поэтому крайне важно научиться решать их вместе, а не друг против друга.

Застой в интимной жизни

Сексуальные трудности случаются в любых отношениях и по множеству причин, часто вне нашего контроля. Стоит помнить: "засухи" в интимной жизни – не редкость. Большинство пар проходят через такие периоды. Но для многих физическая и эмоциональная близость остается важной частью любви, поэтому спад может сильно ударить по отношениям. Главное не сама трудность, а то, как пара с ней справляется.

Стрессовое событие в жизни

За пределами спальни жизнь тоже может резко поменяться: потеря работы, болезнь, смерть близкого, катастрофа. Такие ситуации нельзя предсказать, но они показывают, как партнеры действуют под давлением. Исследование Journal of Family Psychology 2018 года доказало: то, как люди ведут себя в трудные времена, напрямую влияет на удовлетворенность отношениями.

