Активизировался один из самых опасных вулканов мира - Невадо-дель-Руис

В Колумбии объявлен оранжевый уровень предупреждения об опасности из-за активности вулкана Невадо-дель-Руис. В окрестностях уже произошло 180 землетрясений, сообщает Zakon.kz

Сейсмичность Невадо-дель-Руиса по-прежнему локализована в юго-западном секторе вулкана на глубине от 2 до 4 км и на расстоянии от кратера от 1,7 до 6 км.

Это связано с движением жидкостей внутри вулканических каналов в основном с несколькими пульсирующими выбросами пепла, которые были подтверждены с помощью веб-камер, используемых для вулканического мониторинга.По информации издания ElEspectador, активность на оранжевом уровне может колебаться и временами снижаться по сравнению с предыдущими днями, но это не означает, что она вернулась к более низкому уровню активности.



Эксперты из Колумбийской геологической службы (SGC)пояснили: чтобы уровень изменился и вернулся в желтый спектр, требуется время, в течение которого можно наблюдать тенденции и закономерности, позволяющие сделать вывод о возможном снижении активности. Поэтому активность Невадо-дель-Руис останется в оранжевом спектре на несколько недель.

Ранее еще в марте мы писали, что на Яве в Индонезии началось извержение вулкана Мерапи. Потоки лавы от кратера растеклись на расстояние 1,5 км. Людям запретили приближаться к вулкану на расстояние менее 7 км.