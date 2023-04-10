Казахстанский "человек-панда" рассказал о жизни в Китае

Обладателем редкой группы крови, которую в Китае называют "кровью панды", является казахстанец Руслан Туленов. Он работает в китайской провинции Хайнань и сдает кровь дважды в год, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации "Хабар 24", в 2023 году исполняется 10 лет инициативе "Один пояс – один путь". Впервые председатель КНР Си Цзиньпин провозгласил ее в Астане. Тогда же глава Поднебесной поведал две "трогательные истории", подтверждающие "дружеские связи между народами". Одна их них была про Руслана.

"Это был первый визит вновь избранного председателя КНР в Казахстан. Я вместе с друзьями смотрел это в прямом эфире в общежитии. В то время китайский знал еще не очень хорошо, что-то понимали, что-то нет. И тут председатель произнес имя Руслан. Я начал расспрашивать, есть ли еще в моем университете другой Руслан. Оказалось, он говорил про меня. Мы все очень радовались". Руслан Туленов, начальник отдела Бюро международного экономического развития

С этого момента началась история казахстанского парня "с кровью панды". Так здесь называют редкие группы крови с отрицательным резус-фактором.

Руслан впервые сдал кровь во время учебы на острове Хайнань. В университет регулярно приезжала специальная машина, тогда к безвозмездному донорству подключились и иностранные студенты. За все время сдал около 6 тысяч миллилитров крови, до сих пор делает это 2 раза в год, чаще по местным правилам нельзя.

"Сдавать кровь – это помощь людям, народу, которая исходит из сердца. Я так думаю, что помогать нужно, при этом, не разделяя по национальному или какому-нибудь другому признаку, ведь мы все дети Земли". Руслан Туленов

Если набрать имя Руслана в китайском поисковике, то выйдет множество публикаций, посвященных парню. Молодого человека здесь еще называют "Благородным человеком-пандой". Ведь иногда ему приходится ехать в другие города и экстренно сдавать кровь, чтобы спасти жизнь другого человека.

14 марта стало известно, что в Казахстане студентам колледжей повысят стипендии.