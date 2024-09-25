Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Гигантские панды вернутся в Китай из Финляндии

Зоопарк, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 08:55 Фото: pixabay
Две гигантские панды, живущие в финском зоопарке, вернутся в Китай, сообщает Zakon.kz.

Панды находятся в зоопарке "Яхтяри" с 2018 года. Их привезли во время визита в страну Си Цзиньпина на условиях 15-летнего договора аренды. Но в последние годы зоопарк столкнулся с финансовыми трудностями. Об этом пишет финское издание "Yle".

Глава правления зоосада Эхтяри Ристо Сивонен заявил, что такое решение связано с рядом факторов. Среди них:

  • пандемия коронавируса;
  • уменьшение числа туристов;
  • инфляция и рост процентных ставок, вызванные ситуацией в Украине.

В этих условиях зоопарк планирует подать заявку на реструктуризацию долгов.

Панды Луми и Пюрю будут находиться в зоопарке до конца осени, после чего они будут помещены на карантин в соответствии с международными рекомендациями. Такова часть процесса подготовки к их транспортировке.

19 сентября полиция Финляндии арестовала крупную партию медвежатины.

Читайте также

Онлайн-мошенничество
В Испании задержали мошенников, выдававших себя за Брэда Питта
Мусор
Родной город Камалы Харрис сравнили с помойкой
Семья
За хейт в адрес жены Владислав Бакальчук получил дизлайки
Алия Абди
Китай Финляндия Си Цзиньпин 2024 год Деньги Подарки
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астролог Василиса Володина составила гороскоп
Астролог Василиса Володина назвала самый удачливый знак на ближайшие 20 лет
Токаев поручил срочно наказать виновных в избиении солдата
Токаев поручил срочно наказать виновных в избиении солдата Нацгвардии в тамбуре поезда
Квишинг, новый вид мошенничества
Новый вид мошенничества – квишинг
Пустой класс, пустые классы, школьный кабинет, школа, дистанционное обучение, удаленная учеба, удаленка
Во всех школах Казахстана пройдут собрания: что случилось
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: