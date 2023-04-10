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Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение

Сейсмограмма, землятресение, горы Фото: Zakon.kz
Эпицентр землетрясения расположен в 430 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Об этом 10 апреля рассказали в СОМЭ МЧС РК, сообщает Zakon.kz.

Как сообщают сейсмологи, толчки были зафиксированы в 9:31.

  • Энергетический класс землетрясения 10.1.
  • Магнитуда MPV 4.5.
  • Координаты эпицентра 42.04° с.ш. 81.90° в.д.
  • Глубина 10 км.
  • Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

5 апреля сейсмологи информировали об землетрясении, которое произошло в 74 км от Алматы.

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