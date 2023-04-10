Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение

Фото: Zakon.kz

Эпицентр землетрясения расположен в 430 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Об этом 10 апреля рассказали в СОМЭ МЧС РК, сообщает Zakon.kz.

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