Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение
Фото: Zakon.kz
Эпицентр землетрясения расположен в 430 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Об этом 10 апреля рассказали в СОМЭ МЧС РК, сообщает Zakon.kz.
Как сообщают сейсмологи, толчки были зафиксированы в 9:31.
- Энергетический класс землетрясения 10.1.
- Магнитуда MPV 4.5.
- Координаты эпицентра 42.04° с.ш. 81.90° в.д.
- Глубина 10 км.
- Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
5 апреля сейсмологи информировали об землетрясении, которое произошло в 74 км от Алматы.
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