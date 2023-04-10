Советы юриста: обязан ли банк вернуть ошибочный перевод

Что может, а что обязан сделать банк в случае ошибочного перевода, рассказал Zakon.kz юрист Даулет Абжанов.

Эксперт рассказал о том, что делать, если отправитель ввел неверные цифры номера телефона и деньги ушли не тому получателю. Условно такой перевод можно назвать ошибочным, хотя, строго говоря, в законе нет такого понятия, как "ошибочный перевод". Есть понятия "несанкционированный платеж" (ст. 56 "О платежах и платежных системах"), "ошибочное указание" (п.2 ст. 57 "О платежах и платежных системах").

Важно разобраться, подпадает ли рассматриваемый нами случай под несанкционированный платеж и ошибочное указание или нет. Почему это так важно? Дело в том, что от этого зависит, обязан ли будет банк вернуть ошибочно переведенные деньги либо банк за это ответственности не несет и отправителю денег придется самостоятельно взыскивать с получателя ошибочно переведенную сумму.

Если перевод денег является несанкционированным или осущественным по ошибочному указанию, то отправитель вправе потребовать от банка списания суммы со счета получателя и возврата ее отправителю денег. Если же мы признаем, что ошибочный перевод не является несанкционированным или переводом по ошибочному указанию, то к банку никаких претензий предъявлено быть не может; банк в таком случае не обязан списывать деньги со счета получателя и возвращать ошибочно зачисленную сумму; отправителю денег придется самостоятельно решать вопрос возврата денег с бенефициаром. С уверенностью можно сказать, что ситуация с переводом денег по неправильно набранному номеру телефона или карты не подпадает ни под несанкционированный платеж, ни под ошибочное указание. Даулет Абжанов

Так, ошибочный перевод нельзя считать несанкционированным платежом, поскольку он совершен все же лицом, полномочным его осуществить.

Нельзя также считать его как совершенным по ошибочному указанию, поскольку перевод поступил по тем реквизитам, которые сам отправитель денег ввел в мобильном приложении.

Ошибочное указание имеет место, например, в ситуации, когда отправитель дает одни реквизиты, но в силу технического сбоя в банке деньги направляются по другим реквизитам. Однако в ситуации, когда сам отправитель денег неверно набрал реквизиты получателя и деньги поступили именно по этим реквизитам, с точки зрения закона это не ошибочное указание. Таким образом, по переводу по реквизитам, ошибочно набранным самим отправителем, у банка не возникает обязанности вернуть деньги отправителю.

Банк выполнил указание надлежащим образом – зачислил деньги туда, куда указал сам отправитель денег.

Напомним, что Zakon.kz уже писал о том, что ошибочные переводы и по закону должны быть возвращены отправителю.