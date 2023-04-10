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Молодые казахстанки стали чаще открывать бизнес

компьютер, рука Фото: pexels
Количество действующих компаний, принадлежащих молодым казахстанкам, выросло на 5% за год. Такие данные предоставило Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

В региональном разрезе наибольшая часть предприятий с молодыми собственницами традиционно работала в Алматы: 2,6 тыс. компаний, годовой рост – на 7,8%.

Среди самых "женских" в этом смысле регионов также оказались Астана (2,1 тыс. действующих предприятий, плюс 6,5% за год) и Шымкент (683 предприятия, +4,8%). На топ-3 регионов пришлось 60,7% компаний в секторе.

В пятерке регионов-лидеров также оказались Карагандинская и Алматинская области. Меньше всего компаний с собственницами в возрасте до 29 лет действовало в Улытауской, Северо-Казахстанской и Жетысуской областях.

К началу текущего года в стране было зарегистрировано 10,3 тыс. предприятий, собственниками которых на 100% являлись женщины в возрасте до 29 лет, — на 1,3% больше, чем годом ранее, пишет Finprom.kz

Большинство предприятий с собственницами-женщинами работало в сфере оптовой и розничной торговли и авторемонта. Далее идут сферы строительства и образования. 

Как зарегистрировать бизнес в Казахстане, рассказали в Комитете государственных доходов МФ РК.

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