Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Статистики: жизнь в Казахстане стала слаще

Производство шоколада в Казахстане выросло на 11,3% Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане на 11,3% выросло производство шоколада и кондитерских изделий, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Бюро национальной статистики 27 декабря, с января по ноябрь 2023 года в Казахстане произвели 97,5 тыс. тонн шоколада и кондитерских изделий из шоколада и сахара. Это на 9,9 тыс. тонн больше, чем с января по ноябрь 2022-го.

"За 11 месяцев прошлого года всего было произведено 87,6 тыс. тонн шоколада и кондитерских изделий. Производство по сравнению с январем-ноябрем прошлого года выросло на 11,3%", – отметили статистики.

При этом значительную долю производимого шоколада Казахстан отправляет на экспорт.

"По итогам 10 месяцев на внутреннем рынке реализовали 155,9 тыс. тонн шоколадных изделий и кондитерки. При этом на экспорт было отправлено 30 тыс. тонн сладкой продукции", – говорится в сообщении Бюро национальной статистики.

О том, чем полезен горячий шоколад, читайте здесь.

Читайте также

Действующих предприятий в Казахстане стало почти на 8% больше
Развитие бизнеса: действующих компаний в Казахстане стало почти на 8% больше
На сколько лет Казахстану хватит нефти
Стало известно, на сколько лет Казахстану хватит нефти
Казахстан Kcell 5G связь внедрение
Революция связи: Kcell на передовой в развитии сети 5G
Никита Дробны
Бюро национальной статистики Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцам вновь "обещают" компенсации от 100 тысяч тенге
Казахстанцам вновь "обещают" компенсации от 100 тысяч тенге
Токаев посетил ряд культурных объектов Санкт-Петербурга
Янтарную комнату, Петергоф и Павловский дворец посетил Токаев в Санкт-Петербурге
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: