Статистики: жизнь в Казахстане стала слаще

По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане на 11,3% выросло производство шоколада и кондитерских изделий, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Бюро национальной статистики 27 декабря, с января по ноябрь 2023 года в Казахстане произвели 97,5 тыс. тонн шоколада и кондитерских изделий из шоколада и сахара. Это на 9,9 тыс. тонн больше, чем с января по ноябрь 2022-го.

"За 11 месяцев прошлого года всего было произведено 87,6 тыс. тонн шоколада и кондитерских изделий. Производство по сравнению с январем-ноябрем прошлого года выросло на 11,3%", – отметили статистики.

При этом значительную долю производимого шоколада Казахстан отправляет на экспорт.

"По итогам 10 месяцев на внутреннем рынке реализовали 155,9 тыс. тонн шоколадных изделий и кондитерки. При этом на экспорт было отправлено 30 тыс. тонн сладкой продукции", – говорится в сообщении Бюро национальной статистики.

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