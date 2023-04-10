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Экс-акиму Актюбинской области продлили арест

Экс-акиму Актюбинской области продлили арест Фото: Facebook/YermekImantaev
Ермеку Имантаеву – бывшему акиму Актюбинской области – продлили арест. Об этом корреспонденту Zakon.kz 10 апреля 2023 года рассказали в пресс-службе Актюбинского областного суда.

"Постановлением специализированного следственного суда содержание под стражей было продлено до 8 мая. Постановление не вступило в законную силу", – уточнили в пресс-службе Актюбинского облсуда.

Иная информация, как отметили в суде, не подлежит разглашению.

12 февраля 2023 года стало известно, что специализированный следственный суд Актобе санкционировал арест бывшего акима Актюбинской области Ермека Имантаева на два месяца – до 8 апреля. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

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