Автовладельцам Казахстана предлагают фейковые топливные карты
Согласно рассылке, после приобретения такой карты за фиксированную стоимость, можно не платить на АЗС.
Фото: Stopfake.kz
Как отмечено в публикации Stopfake.kz, продажи ведутся через Telegram.
"Однако, исходя из открытых данных, указанная фирма занимается заправкой огнетушителей и к торговле топливом не имеет отношения", – говорится в сообщении.
Стоит уточнить, что на официальных порталах этих компаний о продаже топливных карт через посредников ничего не сказано.
Эксперты добавляют, что настоящие топливные карты компаний продаются в официальных отделах продаж, приобрести их можно только после заключения официального договора.
3 апреля министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что в Казахстане подорожает бензин и дизтопливо.