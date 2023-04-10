Автовладельцам Казахстана предлагают фейковые топливные карты

В Казнете активизировались мошенники, которые предлагают автовладельцам приобрести карты компаний Helios, Qazaq Oil и "Газпром", сообщает Zakon.kz.

Согласно рассылке, после приобретения такой карты за фиксированную стоимость, можно не платить на АЗС.

Фото: Stopfake.kz

Как отмечено в публикации Stopfake.kz, продажи ведутся через Telegram.

"Однако, исходя из открытых данных, указанная фирма занимается заправкой огнетушителей и к торговле топливом не имеет отношения", – говорится в сообщении.

Стоит уточнить, что на официальных порталах этих компаний о продаже топливных карт через посредников ничего не сказано.

Эксперты добавляют, что настоящие топливные карты компаний продаются в официальных отделах продаж, приобрести их можно только после заключения официального договора.

3 апреля министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что в Казахстане подорожает бензин и дизтопливо.