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Мир

В Турции мошенники продавали фальшивые карты сокровищ

карта, план, , фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 10:28 Фото: pixabay
В Турции арестовали мошенников, которые продавали местным жителям и туристам поддельные карты сокровищ, сообщает Zakon.kz.

По информации Oddity Central, полиция задержала группу аферистов, продававших сельчанам поддельные карты сокровищ и выманивавших деньги за помощь в продаже "бесценных" находок.

"Операцию провели в девяти провинциях страны, в ходе которой арестовали десятки злоумышленников. По предварительным данным, их жертвами стали жители сельских районов, а общий ущерб превысил 1,3 млн долларов США", – пишет издание.

Мошенники действовали по отработанной схеме. Они путешествовали по деревням, предлагая местным жителям купить нарисованные от руки "древние" карты сокровищ. Бумага была искусственно состарена, а на картах были отмечены реальные места, знакомые жертвам. Преступники представлялись приезжими и, ссылаясь на незнание местности, предлагали продать карту за определенную плату. Если человек соглашался и начинал поиски, мошенники снова выходили на связь.

Когда жертва сообщала, что нашла "клад" – обычно это были позолоченные подделки, – мошенники подключали своего сообщника, выдававшего себя за священника. Тот через видеозвонок "подтверждал" ценность находки, но утверждал, что продать ее в Турции невозможно из-за культурной ценности. Вместо этого он предлагал помощь в продаже за границей, требуя предоплату за услуги. После получения денег преступники исчезали.

Ранее австрийский кладоискатель обнаружил шедевры искусства, пропавшие во время Второй мировой войны.

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Андрей Дюсупов
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