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Ильхам Алиев прилетел в Астану

Ильхам Алиев прибыл в Казахстан с официальным визитом Фото: akorda.kz
10 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Казахстан с официальным визитом, сообщает Zakon.kz.

"Скоро он прибудет в Акорду для встречи с Касым-Жомартом Токаевым", – говорится в сообщении Telegram-канала "Борт №1".

Ильхам Алиев прилетел в Астану

Фото: akorda.kz

В аэропорту Астаны главу Азербайджана встретил премьер-министр Алихан Смаилов.

Ранее в пресс-службе Акорды отмечали, что в Астане запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах. Кроме того, в повестку дня переговоров включены основные вопросы развития казахско-азербайджанского стратегического партнерства.

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