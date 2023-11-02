Президент Азербайджана Ильхам Алиев прилетел на саммит ОТГ в Астану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 2 ноября прибыл в Астану для участия в юбилейном саммите Организации тюркских государств (ОТГ), сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе правительства РК, в столичном аэропорту Ильхама Алиева встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов. Глава Азербайджана примет участие в саммите ОТГ, который запланирован на 3 ноября.

Помимо Ильхама Алиева, в саммите будут участвовать главы Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Венгрии и Туркменистана.

Ранее в столицу Казахстана прибыли два других мировых лидера – президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.









Фото: пресс-служба правительства РК