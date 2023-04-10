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Жилье в Казахстане заметно подорожало

рука, жизнь, дом Фото: freepik
За год цены квартир вторичного рынка повысились на 7,3%, продажи нового жилья – на 9,3%. Такие данные 10 апреля предоставили в Бюро Национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

Арендная плата за благоустроенное жилье в марте 2023 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 29,3%.

В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в:

  • Актобе на 25,4%,
  • в Актау – на 24,3%.

На вторичном рынке жилья лидеры роста цен:

  • Кызылорда (37,8%),
  • Актау (32,6%),
  • Семей (31,6%),
  • Костанай (29,2%),
  • Усть-Каменогорск (24,7%).

А на рынке аренды жилья:

  • Кокшетау (51,1%),
  • Петропавловск (48%),
  • Алматы (45,4%),
  • Костанай (45%).

За месяц (март к февралю 2023 года) цены на продажу нового жилья повысились на 1,2%, а на перепродажу квартир – снизились на 0,7%. Арендная плата за благоустроенное жилье в марте по сравнению с предыдущим месяцем осталась без изменений.

Ранее в Нацбанке назвали количество людей в Казахстане, купивших жилье по программе "7-20-25". 

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Бюро национальной статистики Алматы Шымкент
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