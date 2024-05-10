Новое жилье подорожало в Казахстане

В Бюро национальной статистики сегодня, 10 мая, рассказали об изменении цен и купле-продаже на рынке жилья в апреле 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, за год (апрель 2024 года к апрелю 2023 года) цены на новое жилье повысились на 1,6%, перепродажу квартир на вторичном рынке – на 0,1%. Арендная плата за благоустроенное жилье в апреле 2024 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 3,1%.

В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно повысились в Актобе – на 9,5%, Кызылорде – на 7,1%. На вторичном рынке жилья лидерами роста цен стали Атырау (12,2%) и Жезказган (7,1%), на рынке аренды жилья – Жезказган (23,4%), Караганда (23%) и Атырау (21%).

Фото: gov.kz

По данным Бюро, за месяц (апрель 2024 года к марту 2024 года) цены на перепродажу квартир повысились на 1%, а на продажу нового жилья снизились на 0,4%. Арендная плата за благоустроенное жилье в апреле по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 0,3%.

Фото: gov.kz

В апреле 2024 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 31 248, из них 7830 – по индивидуальным домам и 23 418 – по квартирам в многоквартирных домах. По сравнению с мартом 2024 года (26 389) количество сделок купли-продажи жилья увеличилось на 18,4%. Лидерами по количеству сделок, как и ранее, остаются Астана (5583 – 17,9%) и Алматы (4949 – 15,8%), а также Карагандинская область (2668 – 8,5%). Меньше всего сделок проведено в Улытауской области – 333 (1,1%).

По сравнению с мартом 2024 года в апреле наблюдается рост почти по всем регионам страны. Отрицательный показатель зафиксирован лишь в Алматы (-4,7%). А наибольший рост сделок был отмечен в Жетысуской (на 58,3%), Улытауской (на 54,9%) и Мангистауской (на 42,4%) областях.

По сравнению с мартом 2024 года количество сделок по жилью в многоквартирных домах увеличилось на 12,5% (на 2603 сделки). Всего в апреле 2024 года по квартирам совершено 23 418 сделок – это 74,9% от общего показателя. Основная доля продаж по жилью в многоквартирных домах приходится на Астану (23,3%), Алматы (18,7%) и Карагандинскую область (9,5%). Лидерами в продажах по количеству комнат стали двухкомнатные квартиры, в апреле 2024 года по ним было оформлено 8844 сделки.

По сравнению с мартом 2024 года в апреле количество сделок по индивидуальным домам также увеличилось на 40,5%, или на 2256 сделок. Всего в апреле их было зарегистрировано рекордное количество с начала текущего года – 7830. Вместе с тем увеличение наблюдается во всех регионах страны. Больше всего они увеличились в Улытауской (на 85,4%), Атырауской (на 77,9%) и Костанайской (на 66,3%) областях.

Количество сделок купли-продажи жилья за апрель 2024 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года уменьшилось на 0,6%, тогда было зарегистрировано 31 445 сделок. Наибольший рост сделок был отмечен в Шымкенте (на 20,4%), наибольшее снижение – в Мангистауской области (на 18,9%). Увеличение наблюдается в количестве сделок января-апреля 2024 года к январю-апрелю 2023 года и составляет 15,1%.

Фото: gov.kz

Фото: gov.kz

Бюро национальной статистики АСПиР РК ежемесячно мониторит цены на рынке жилья. Индексы цен формируются на основе данных выборочного наблюдения по областным центрам и Астане, Алматы, Шымкенту. Информация по продажам нового жилья собирается у строительных организаций, совершающих операции по продажам, при этом учитываются цены нового жилья с черновой и чистовой отделками. По перепродаже квартир и аренде благоустроенного жилья учитываются данные из объявлений, размещаемых на интернет-ресурсах, в средствах массовой информации. При подсчете цен рассматриваются предложения по одной-, двух-, трехкомнатным квартирам.

Материал по теме На сколько подорожало жилье в Казахстане за год

О том, сколько жилых домов в Казахстане, можете узнать здесь.