В онкобольнице Актобе вместо лейкопластыря используют скотч
Фото: pixabay
В одной из больниц Актобе для больных раком используют скотч вместо лейкопластыря, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказал житель города, состоящий на учете в онкологии. Он обратился в редакцию "Диапазона" и рассказал, что в больнице нет элементарного лейкопластыря.
"Состою на учете в онкологии. Хочу пожаловаться, что в отделениях и в поликлинике больницы нет элементарного лейкопластыря, чтобы после забора анализа приклеить его на место укола. Используют обычный скотч", – отметил он.
В Управлении здравоохранения области уточнили, что заявку на поставки лейкопластыря уже подали.
"В марте для охвата большего числа пациентов в рамках динамического наблюдения 2-ой клинической группы у всех пациентов взяли онкомаркеры для прогнозирования и мониторинга течения онкопатологии. Поэтому произошло увеличение инвазивных вмешательств (внутривенный забор). 30 марта ввиду избыточного расхода лейкопластыря подана дополнительная заявка".Пресс-служба Управления здравоохранения Актюбинской области
Со слов представителя официального поставщика (СК–Фармация) срок поставки 3 рабочих дня.
21 марта в селе Шелек Алматинской области вооруженные бандиты ворвались в больницу. Их задержали.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ