В онкобольнице Актобе вместо лейкопластыря используют скотч

В одной из больниц Актобе для больных раком используют скотч вместо лейкопластыря, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал житель города, состоящий на учете в онкологии. Он обратился в редакцию "Диапазона" и рассказал, что в больнице нет элементарного лейкопластыря.

"Состою на учете в онкологии. Хочу пожаловаться, что в отделениях и в поликлинике больницы нет элементарного лейкопластыря, чтобы после забора анализа приклеить его на место укола. Используют обычный скотч", – отметил он.

В Управлении здравоохранения области уточнили, что заявку на поставки лейкопластыря уже подали.

"В марте для охвата большего числа пациентов в рамках динамического наблюдения 2-ой клинической группы у всех пациентов взяли онкомаркеры для прогнозирования и мониторинга течения онкопатологии. Поэтому произошло увеличение инвазивных вмешательств (внутривенный забор). 30 марта ввиду избыточного расхода лейкопластыря подана дополнительная заявка". Пресс-служба Управления здравоохранения Актюбинской области

Со слов представителя официального поставщика (СК–Фармация) срок поставки 3 рабочих дня.

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