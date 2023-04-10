Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В онкобольнице Актобе вместо лейкопластыря используют скотч

В онкобольнице Актобе вместо лейкопластыря используют скотч Фото: pixabay
В одной из больниц Актобе для больных раком используют скотч вместо лейкопластыря, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал житель города, состоящий на учете в онкологии. Он обратился в редакцию "Диапазона" и рассказал, что в больнице нет элементарного лейкопластыря.

"Состою на учете в онкологии. Хочу пожаловаться, что в отделениях и в поликлинике больницы нет элементарного лейкопластыря, чтобы после забора анализа приклеить его на место укола. Используют обычный скотч", – отметил он.

В Управлении здравоохранения области уточнили, что заявку на поставки лейкопластыря уже подали.

"В марте для охвата большего числа пациентов в рамках динамического наблюдения 2-ой клинической группы у всех пациентов взяли онкомаркеры для прогнозирования и мониторинга течения онкопатологии. Поэтому произошло увеличение инвазивных вмешательств (внутривенный забор). 30 марта ввиду избыточного расхода лейкопластыря подана дополнительная заявка".Пресс-служба Управления здравоохранения Актюбинской области

Со слов представителя официального поставщика (СК–Фармация) срок поставки 3 рабочих дня.

21 марта в селе Шелек Алматинской области вооруженные бандиты ворвались в больницу. Их задержали.

Читайте также

Стало известно, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 11-13 апреля

Автовладельцам Казахстана предлагают фейковые топливные карты

В Казахстане разработали новые учебные программы для студентов колледжей

Анастасия Московчук
Актобе
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
На Землю надвигается новая магнитная буря, которая продлится два дня
На Землю надвигается новая магнитная буря, которая продлится два дня
Длинные выходные: как казахстанцы отдохнут в мае 2023 года
Длинные выходные: как казахстанцы отдохнут в мае 2023 года
Гороскоп: у кого будет продуктивная неделя
Гороскоп: у кого будет продуктивная неделя
советы, врач
Какие орехи вредны для организма, рассказал врач
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления