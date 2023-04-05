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Стали известны подробности нападения на больницу в Алматинской области

больница Фото: скриншот видео
Полицейские задержали подозреваемых в нападении на больницу в селе Шелек, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДП региона, 21 марта в 16:00 в УП Енбекшиказахского района из больницы поступило сообщение о доставлении гр. А, 1986 г.р., с телесными повреждениями в хирургическое отделение.

В этот же день в ЕРДР ОП зарегистрировано уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РК "Хулиганство".

"Следствием установлено, что на окраине села, где проходило празднование Наурыза, между пострадавшим и гр. И., 1988 г.р., произошел словесный конфликт, переросший в драку, где последний, используя предмет, специально приспособленный для причинения вреда здоровью, нанес телесные повреждения гр. А.", – говорится в сообщении.

Отмечается, что "действия четырех мужчин, 1990, 1994, 1996 и 1997 г.р., зафиксированные на видео, имели место 21 марта в медицинском учреждении, где проходил лечение пострадавший".

Вышеуказанные лица и основной фигурант преступления задержаны и находятся под стражей.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести причиненного вреда здоровью.

Органом расследования проводятся необходимые следственные действия для обеспечения всестороннего, полного и объективного расследования всех обстоятельств дела.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области момент нападения на больницу попал на видео.

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