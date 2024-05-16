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Законодательство РК

Жители Актобе играли в футбол, используя вместо мяча живого ежа

Жители Актобе играли в футбол, используя вместо мяча живого ежа , фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 21:38 Фото: pixabay
В Казнете распространилось видео, на котором молодые парни играют в футбол, но вместо мяча используют живого ежа, сообщает Zakon.kz.

На ролике видно, как парни пинают ежа, пасуя другу другу, и громко смеются. 

В полиции прокомментировали инцидент. 

"В ходе мониторинга соцсетей установлено, что группа молодых людей решила "сыграть" в футбол живым ежом. Установлено, что инцидент произошел в Актобе. Подозреваемые доставлены в отдел полиции. Зарегистрировано уголовное дело", – говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно УК РК, жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, наказывается штрафом до 120 МРП либо арестом до 30 суток.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Полиция задержала в Усть-Каменогорске мужчину, который топором зарубил щенков. 

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