Жители Актобе играли в футбол, используя вместо мяча живого ежа

В Казнете распространилось видео, на котором молодые парни играют в футбол, но вместо мяча используют живого ежа, сообщает Zakon.kz.

На ролике видно, как парни пинают ежа, пасуя другу другу, и громко смеются.

В полиции прокомментировали инцидент.

"В ходе мониторинга соцсетей установлено, что группа молодых людей решила "сыграть" в футбол живым ежом. Установлено, что инцидент произошел в Актобе. Подозреваемые доставлены в отдел полиции. Зарегистрировано уголовное дело", – говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно УК РК, жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, наказывается штрафом до 120 МРП либо арестом до 30 суток.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Полиция задержала в Усть-Каменогорске мужчину, который топором зарубил щенков.