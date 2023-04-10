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Какой белок лучше для похудения и роста мышц

Какой белок лучше для похудения и роста мышц Фото: pxhere
Белок состоит из аминокислот, которые можно получать из разных источников — животных или растительных, сообщает Zakon.kz.

По информации Ferra.ru, животные и растительные белки имеют свои преимущества и недостатки.

Животные белки считаются полноценными, так как содержат все незаменимые аминокислоты, которые организм не может синтезировать сам. Кроме того, животные продукты богаты витамином B12 и легкоусвояемым железом.

Однако животные продукты, в частности, красное мясо, также могут иметь негативные последствия для здоровья. Поэтому важно выбирать качественные источники белка, такие как яйца, рыба, птица и молочные продукты.

Растительные продукты же обладают рядом преимуществ: они содержат больше клетчатки, антиоксидантов и фитонутриентов, которые способствуют здоровью кишечника, сердца и иммунной системы.

Растения также могут помочь снизить вес и уровень сахара в крови.

Однако не все растительные белки являются полноценными, то есть не содержат все незаменимые аминокислоты. Поэтому вегетарианцам и веганам нужно сочетать разные растительные продукты, чтобы получить все необходимые аминокислоты.

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