Белок начали уничтожать в японском городе

Власти японского города Камакура борются с быстро растущей популяцией белок, которые наводят ужас на жителей города. Грызуны повреждают деревянные святыни, зарываются в соломенные крыши домов, воруют урожай и перегрызают провода электропередач, сообщает Zakon.kz.

Считается, что эти зверьки являются потомками белок, купленных в качестве домашних животных, но выпущенных хозяевами на волю после того, как они стали слишком большими, сообщает SCMP.



В 2000 году местные власти ввели схему отлова и эвтаназии белок. Но их численность продолжала расти. В 2018 году она достигла 1571 особи.

Даже экологические активисты согласны с тем, что инвазивные виды наносят слишком большой ущерб местной флоре и фауне Японии. В случае с белками экоактивисты считают отлов и гуманную выбраковку их популяции наиболее правильным решением.

Местные власти Камакуры подали запрос на дополнительный бюджет для финансирования кампании по борьбе с белками, включая предоставление местным жителям клеток с приманкой и размещение плакатов с просьбой к туристам не кормить животных. В общей сложности город запросил дополнительно 48 тыс. долларов. Гуманное убийство одного животного у специалиста обойдется в 43 доллара.

Представители двух самых известных достопримечательностей Камакуры – храма Цуругаока Хатимангу и буддийского храма Хаседера – признали, что белки повредили деревянные части вековых комплексов и смогли проникнуть на крышу.

Член правления Японской коалиции по защите животных Кейко Ямадзаки рассказала, что проблема не ограничивается нанесением ущерба имуществу.



"Большая проблема здесь – биоразнообразие. Япония, будучи островом, долгое время была очагом разнообразия, и сейчас это разнообразие находится под угрозой из-за различных инвазивных видов, которые были завезены сюда с течением времени, например, этих белок". Кейко Ямадзаки

По словам Ямадзаки, недалеко от ее дома были проблемы с обезьянами из других частей света, которые сбегали из зоопарков или парков дикой природы, а затем скрещивались с местной популяцией обезьян, изменяя вид.



По ее словам, существует бесчисленное множество примеров того, как завезенные животные сбегают или их выбрасывают нерадивые хозяева. Колонии красноспинных пауков обосновались вблизи портов после прибытия на борту грузовых судов, а крупночешуйчатые окуни, завезенные для ловли дичи, полностью уничтожили местные виды озерной рыбы.