Звезда "Годзиллы" ушел из жизни

Американский актер и номинант на премию "Оскар" Майкл Лернер умер в возрасте 81 года. Причина смерти неизвестна, сообщает Zakon.kz.

Трагическую новость сообщил племянник актера - Сэм Лернер. Он опубликовал запись в Instagram.

"Прошлой ночью мы потеряли легенду. Трудно передать словами, насколько блестящим был мой дядя Майкл и каким влиятельным он был для меня", — написал Сэм Лернер.

Майкл Лернер родился в Бруклине в семье румынских евреев, в семье Бланш и Джорджа Лернеров, рыбака и продавщицы антиквариата.

В 1992 году был номинирован на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Бартон Финк". Также снимался в таких фильмах, как "Почтальон всегда звонит дважды", где сыграл Катца, "Годзилла", где сыграл мэра Эберта, "Эльф", "Серьезный человек", "Белоснежка: Месть гномов", "Люди Икс: Дни минувшего будущего".

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