Актер из "Бэтмен: Начало" Том Уилкинсон умер в возрасте 75 лет

Британский актер, номинант на премию "Оскар" Том Уилкинсон, наиболее известный по роли в фильме "Полный Монти" и "Бэтмен: Начало", умер в возрасте 75 лет, сообщает Zakon.kz.

За свою выдающуюся карьеру, длившуюся почти 50 лет, Уилкинсон завоевал множество актерских наград, а также две номинации на "Оскар".

Уилкинсон был дома со своей женой и семьей, когда он внезапно скончался в субботу, говорится в заявлении его семьи, пишет Sky News.





"С большой печалью семья Тома Уилкинсона сообщает, что он внезапно скончался дома 30 декабря. Его жена и семья были с ним", - говорится в заявлении его агента от имени семьи.

Вдали от экрана Уилкинсон женился на коллеге-актрисе Дайане Хардкасл в 1988 году. У пары родилось две дочери.

Уилкинсон снялся вместе со своей женой в фильме "Лучший экзотический отель Мэриголд", хотя Хардкасл играл второстепенную роль, и они не взаимодействовали в фильме.

Однако пара сыграла мужа и жену в американском триллере 2014 года "Хорошие люди".