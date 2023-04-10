Токаев встретился с президентом Азербайджана в Акорде

Касым-Жомарт Токаев 10 апреля встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Акорде, сообщает Zakon.kz.

Два президента поприветствовали друг друга. После чего Ильхам Алиев пожал руку членам кабмина и сотрудникам Администрации Президента.

В Акорде прозвучали гимны двух стран. После этого главы государств удалились. По итогам встречи ожидаются совместные заявления президентов.

Часть встречи после торжественной части транслировалась в пресс-зале для журналистов. Касым-Жомарт Токаев отметил, что Азербайджан для Казахстана не только надежный и важный партнер, но братское, близкое государство. Между странами налажен активный, доверительный, политический диалог. Ведется слаженная работа на правительственном уровне, осуществляется конструктивное взаимодействие в рамках многосторонних площадок.

"Опираясь на незыблемые узы многовековой дружбы, взаимной поддержки, мы выстроили эффективное межгосударственное сотрудничество, которое сегодня развивается в духе стратегического партнерства и союзничества. У нас сформирована солидная договорно-правовая база – более 90 документов уже было подписано. В прошлом году мы подписали декларацию об укреплении стратегических взаимоотношений и углублении союзнического взаимодействия, а также комплексную программу развития сотрудничества до 2026 года. Сегодня также будет принят ряд важных документов". Касым-Жомарт Токаев

Ильхам Алиев в свою очередь выразил благодарность за приглашение, отметив, что рад вновь побывать на братской земле Казахстана. Он добавил, что у него остались хорошие воспоминания о визите Токаева в Азербайджан в августе прошлого года. Алиев уверен, что принятые тогда решения реализуются и будут реализованы.





"Хотел бы выразить благодарность еще раз от себя и от всего народа Азербайджана за почтение к памяти Гейдара Алиева, за то, что его именем названа одна из центральных улиц столицы Казахстана, за то, что вы чтите память моего отца и великого лидера азербайджанского народа. Также хотел бы выразить благодарность в за ваше личное решение о строительстве центра детского творчества в освобожденном Карабахе имени Курмангазы. Строительство на самом деле уже идет очень активно и пользуясь случаем хочу пригласить вас на открытие этого центра. Это будет хорошим символом дружбы и братства наших народов, потому что нам предстоит огромная работа по восстановлению разрушенной инфраструктуры, в том числе, инфраструктуры социальной и такая инициатива от братского Казахстана, конечно, всех азербайджанцев вызывает чувство большой благодарности". Ильхам Алиев

10 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Казахстан с официальным визитом.









Дипломатические отношения между Казахстаном и Азербайджаном установлены 27 августа 1992 года. Товарооборот между странами за 2022 год составил 461,9 млн долларов, что в 39% выше показателя предыдущего года (332,2 млн долларов). Экспорт из Казахстана за 2022 год вырос на 30,4% и составил 375,3 млн долларов, а импорт из Азербайджана вырос на 92,2% и составил 86,6 млн долларов. В 2005-2022 годах объем привлеченных инвестиций из Азербайджана в РК составил 375,3 млн долларов, из Казахстана в АР – 95 млн долларов.



В Казахстане зарегистрировано около 900 компаний с азербайджанским капиталом, действующих в основном в сфере торгово-посреднической деятельности, дорожном и капитальном строительстве, переработке и логистике. В Азербайджане работает около 150 компаний с казахстанским капиталом, осуществляющие деятельность в сферах промышленности, сельского хозяйства, торговли, услуг, строительства и транспорта.





Казахстан и Азербайджан прилагают большие усилия по строительству, модернизации и диверсификации транзитно-транспортного потенциала и логистики. Две страны играют важную роль в доставке грузов по маршруту Азия-Европа и обратно. ﻿Создан Координационный комитет по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), в котором представлены ж/д, морские, портовые администрации, а также логистические компании восьми стран: Казахстана, Китая, Азербайджана, Грузии, Турции, У краины, Польши и Румынии.

С 2017 года функционирует Международная ассоциация ТМТМ со штаб-квартирой в Астане. Сегодня пропускная способность ТМТМ оценивается в 6 млн тенге/год или 80 тыс. контейнеров. В 2017-2022 годах по данному маршруту через ж/д "Баку-Тбилиси-Карс" было перевезено 3,9 млн тонн международных грузов.

﻿Достигнуты договоренности между РК, АР, ТР и Грузией о создании СП Middle Corridor по предоставлению интермодальных транспортных и логистических услуг, гармонизации трансграничных ставок и внедрению единой IT-платформы для автоматизации услуг по перевозке грузов из Китая в Турцию и порты Черного моря.

Культурно-гуманитарные связи между странами развиваются на высоком уровне. В мае 2022 г. в Гейгельском районе АР был посажен Сад казахстанско-азербайджанской дружбы. Создание сада было приурочено к 30-летию установления дипломатических отношений. В рамках официального визита Президента РК в Азербайджан, одной из улиц Сумгаита присвоено имя известного казахского просветителя и тюрколога А.Байтурсынова. ﻿В рамках данного визита было объявлено о начале строительства в качестве дара казахстанской стороны "Центра детского творчества имени Курмангазы" в городе Физули.