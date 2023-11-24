Токаев поздравил президента Азербайджана с историческим событием

В ходе рабочей поездки в Баку 24 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Акорды, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Ильхама Алиева за гостеприимство и организацию первого саммита СПЕКА (Специальной программы ООН по развитию экономики стран Центральной Азии). Президент Казахстана назвал Баку жемчужиной Каспийского региона и одним из красивейших городов мира.

Касым-Жомарт Токаев вновь поздравил Ильхама Алиева и народ Азербайджана с восстановлением территориальной целостности страны в соответствии с нормами международного права и резолюциями Совбеза ООН.

"Это стало возможным благодаря вашему сильному руководству, дальновидной и мудрой политике, направленной на укрепление государственности, улучшение благосостояния народа и повышение авторитета Баку в мировом сообществе. Я думаю, что это действительно историческое событие", – обратился лидер Казахстана к Ильхаму Алиеву.





Фото: akorda.kz

Президент отметил, что взаимоотношения между Казахстаном и Азербайджаном интенсивно развиваются, появляются новые проекты. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что между двумя странами нет никаких требующих решения вопросов.



"Мы являемся естественными стратегическими партнерами, практически соседями через Каспийское море. Историческим стало принятие Совместной декларации об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия, а также учреждение Высшего межгосударственного совета. Я принял решение привезти в Баку полноформатную делегацию, поскольку я считаю, что сегодняшняя встреча – это, по сути дела, полноформатные, насыщенные переговоры с Азербайджаном и хорошая возможность обменяться мнениями по широкому спектру вопросов взаимодействия двух стран", – заключил Касым-Жомарт Токаев.

Ильхам Алиев, в свою очередь, поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за участие в предстоящем саммите СПЕКА и отметил, что две страны остаются хорошими друзьями и партнерами.

"За последние годы наглядно видна динамика контактов между нами в рамках официальных визитов, между членами правительств наших стран, между компаниями. Мы выходим на самый высокий уровень нашего взаимодействия за всю историю независимого развития наших стран. Это логично, это отражает дух и характер отношений между нашими народами". Ильхам Алиев

Ильхам Алиев пригласил президента Казахстана посетить Азербайджан с государственным визитом в 2024 году.

В ходе встречи главы государств обсудили совместную работу по ряду направлений, таких как:

проведение волоконно-оптической линии связи по дну Каспия;

увеличение поставок казахстанской нефти по территории Азербайджана;

развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута;

реализация перспективных проектов в сфере энергетики и возобновляемых источников энергии;

укрепление культурно-гуманитарных связей.

Ранее Касым-Жомарт Токаев прибыл в резиденцию президента Азербайджана Ильхама Алиева "Гянджлик".