Изменился порядок исчисления единого платежа
Как сообщили в Комитете госдоходов МФ РК, в частности, добавлено, что доходы работников-нерезидентов, которые облагаются индивидуальным подоходным налогом и социальными платежами в общеустановленном порядке, не вправе облагаться единым платежом.
Однако теперь единый платеж могут уплачивать налогоплательщики, применяющие специальный налоговый режим розничного налога.
Дополнения в Налоговый кодекс также предусматривают, что в Правила уплаты, перечисления и возврата единого платежа уполномоченный орган (Минтруда) включит и положения в части уплаты, перечисления и возврата пени по единому платежу.
Все названные новшества введены в действие с 1 января 2023 года, то есть ретроспективно.
Министерство труда приказом от 30 января 2023 года утвердило Правила уплаты, перечисления и распределения, а также возврата единого платежа.
Плательщиком единого платежа является налоговый агент, выплачивающий доход физическому лицу в виде заработной платы и выбравший исполнение обязательств по исчислению, удержанию и перечислению ИПН и социальных платежей в составе единого платежа.
В единый платеж включаются:
- ИПН с дохода работников,
- обязательные пенсионные взносы (ОПВ),
- социальные отчисления,
- взносы и отчисления на обязательное социальное медицинское страхование.
В 2023 году ставка единого платежа составляет 20%.