Изменился порядок исчисления единого платежа

Поправки в Налоговый кодекс от 20 марта 2023 гола предусматривают изменения в части исчисления единого платежа, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Комитете госдоходов МФ РК, в частности, добавлено, что доходы работников-нерезидентов, которые облагаются индивидуальным подоходным налогом и социальными платежами в общеустановленном порядке, не вправе облагаться единым платежом.

Однако теперь единый платеж могут уплачивать налогоплательщики, применяющие специальный налоговый режим розничного налога.

Дополнения в Налоговый кодекс также предусматривают, что в Правила уплаты, перечисления и возврата единого платежа уполномоченный орган (Минтруда) включит и положения в части уплаты, перечисления и возврата пени по единому платежу.

Все названные новшества введены в действие с 1 января 2023 года, то есть ретроспективно.

Министерство труда приказом от 30 января 2023 года утвердило Правила уплаты, перечисления и распределения, а также возврата единого платежа.

Плательщиком единого платежа является налоговый агент, выплачивающий доход физическому лицу в виде заработной платы и выбравший исполнение обязательств по исчислению, удержанию и перечислению ИПН и социальных платежей в составе единого платежа.

В единый платеж включаются:

ИПН с дохода работников,

обязательные пенсионные взносы (ОПВ),

социальные отчисления,

взносы и отчисления на обязательное социальное медицинское страхование.

В 2023 году ставка единого платежа составляет 20%.