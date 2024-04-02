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Единые правила исчисления зарплаты изменили в Казахстане

Единые правила исчисления средней зарплаты изменили в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 08:56 Фото: Zakon.kz
Министерство труда приказом от 19 марта 2024 года внесло изменения в Единые правила исчисления средней заработной платы, сообщает Zakon.kz.

Поправки коснулись порядка исчисления средней зарплаты при суммированном учете рабочего времени.

Так, при суммированном учете рабочего времени средняя заработная плата работника, кроме оплаты листа временной нетрудоспособности, исчисляется путем умножения среднего часового заработка на среднедневное количество рабочих часов и количество календарных дней события.

При этом теперь среднедневное количество рабочих часов исчисляется путем деления среднемесячного количества рабочих часов на среднемесячное количество календарных дней без учета праздничных дней согласно балансу рабочего времени календарного года, действующего на начало события.

Также в правилах говорится, что при суммированном учете рабочего времени актом работодателя может предусматриваться иной порядок расчета средней заработной платы, если это не ухудшает положение работников.

Приказ вводится в действие с 12 апреля 2024 года.

Мы сообщали, что в Казахстане утвердили Методику определения минимального размера месячной зарплаты, в которой используются официальные статистические сведения по медианной заработной плате и производительности труда.

Также мы рассказывали, что в Казахстане применяется Методика расчета среднемесячной заработной платы работников.

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