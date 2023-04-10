Казахстан за дипломатическое урегулирование взаимоотношений между Азербайджаном и Арменией – Токаев

Касым-Жомарт Токаев сказал, что Казахстан традиционно выступает за дипломатическое урегулирование взаимоотношений между Азербайджаном и Арменией, сообщает Zakon.kz.

Казахстан и Азербайджан плодотворно взаимодействуют в рамках различных многосторонних структур, придерживаются схожих позиций по многим актуальным международным и региональным вопросам.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан традиционно выступает за дипломатическое урегулирование взаимоотношений между Азербайджаном и Арменией, а также приветствует усилия по скорейшему заключению мирного договора.

"В целом, у нас имеется общее понимание необходимости продолжения взаимной поддержки и принятия совместных мер для укрепления стабильности и безопасности в регионе". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев 10 апреля встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Акорде.