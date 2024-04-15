Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал к скорейшему урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном. Об этом 15 апреля 2024 года рассказали в пресс-службе главы нашего государства, сообщает Zakon.kz.

В ходе переговоров в Ереване Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян уделили особое внимание вопросам обеспечения стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

"Глава нашего государства высоко оценил предпринимаемые Арменией и Азербайджаном шаги по заключению мирного договора. В этом ключе президент Казахстана отметил важность скорейшего установления прочного, долгосрочного мира между Ереваном и Баку, а также заявил о готовности Казахстана оказать содействие путем предоставления площадки для переговоров", – говорится в сообщении.

Было подчеркнуто, что Казахстан, как твердый сторонник переговорных путей для достижения мира и согласия, готов поддерживать все усилия в этом направлении.

Стороны договорились рассмотреть возможности практической реализации армяно-азербайджанских договоренностей.

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Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Ереван. После президент Казахстана провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в узком составе. Затем были проведены переговоры в расширенном формате, по итогам которых подписано совместное заявление. Позднее президент Казахстана и премьер-министр Армении провели брифинг для представителей СМИ. А президент Армении Ваагн Хачатурян назвал визит Касым-Жомарта Токаева в Ереван историческим.