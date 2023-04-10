В трех городах Казахстана прошли спецоперации: задержаны 12 человек

В минувшие выходные специально созданными следственно-оперативными группами при силовой поддержке бойцов подразделений спецназначения на территории городов Астана, Караганда и Кокшетау проведены одновременные задержания участников данного криминального бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Оперативниками были установлены 12 человек, занимавшихся распространением наркотиков путем закладок на территории городов Астана, Кокшетау и Караганда посредством трех интернет-магазинов, действующих на площадке в приложении Telegram.



В их числе организатор, оператор, бухгалтер, администратор интернет-наркомагазина, а также 7 закладчиков ("фасовщики", "складмены", "кладмены").

В результате проведенных обысков по 12 адресам обнаружено и изъято более 3 кг гашиша, в том числе расфасованных по закладкам, различные приспособления для фасовки и употребления наркотиков, техника и мобильные телефоны с документальным подтверждением причастности к криминальному бизнесу, а также записи о движении денежных средств по интернет-магазинам.

В числе задержанных закладчиков оказалась 17-летняя жительница города Кокшетау. Кроме того, оперативниками была задержана 42-летняя мать одной из закладчиц, которая также имеет причастность к криминальному бизнесу группы.

"На данный момент водворены в ИВС 10 участников преступной группы. В отношении двух лиц применена мера процессуального принуждения "обязательство о явке". Начато досудебное производство по статье 297 части 3 УК РК ("Незаконные изготовление, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт наркотических средств"). Данные преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, в особо крупном размере, посредством использования электронных информационных ресурсов, наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Проводятся дальнейшие оперативные и следственные мероприятия. Назначены соответствующие экспертизы", – рассказал заместитель начальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Аскар Мухаметкалиев.

В начале марта в Карагандинской области в ходе спецоперации по пресечению криминальной группы задержаны 40 человек, изъято 9 единиц огнестрельного оружия, около 200 боеприпасов.