Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

12 членов экстремистской группы задержали в трех городах Казахстана

12 членов экстремистской группы задержали в трех городах Казахстана Фото: gov.kz
Сотрудники КНБ РК при содействии Генеральной прокуратуры в рамках досудебного расследования задержали в трех городах Казахстана участников радикальной религиозной группы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе КНБ, 15 ноября ведомство нейтрализовало ячейки экстремистской группировки в Астане, Атырау и Жезказгане. По подозрению в пропаганде терроризма, а также создании, руководстве и участии в деятельности экстремистской группы одновременно задержали 12 человек.

Задержание подозреваемого

Фото: gov.kz

По версии следствия, задержанные стремились свергнуть светский государственный строй в Казахстане. Для этого они вербовали новых сторонников и распространяли экстремистские идеи.

Задержание подозреваемого

Фото: gov.kz

"В ходе обысков по местам жительства фигурантов изъяли запрещенную литературу и другие вещественные доказательства. Ряд членов группировки имеют судимость за совершение тяжких преступлений, в том числе убийство сотрудника полиции, бандитизм, разбои, грабежи, кражи и изнасилования", – сообщили в КНБ.

Подробности в правоохранительных органах пока не разглашают в интересах следствия.

В конце октября двух радикальных исламистов задержали за пропаганду терроризма в Алматы и Туркестане.

Читайте также

Товары из Китая: девушка обманула предпринимателей на сотни миллионов тенге
Товары из Китая: девушка обманула предпринимателей на сотни миллионов тенге
няню обвинили в избиении малыша в Кызылорде
Давила пальцами глазницы, швыряла, била об пол: няню обвинили в избиении малыша в Кызылорде
Марат Куштыбаев арест Талдыкорган
Глава полиции Талдыкоргана арестован: его подозревают в изнасиловании
Никита Дробны
Астана КНБ Атырау Жезказган
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Казахстан, соцпомощь, трудовая книжка
Кому не нужна трудовая книжка для оформления пенсии в Казахстане
Новая 10-тысячная купюра появится в Казахстане
Новая 10-тысячная купюра появится в Казахстане
Максим Галкин опубликовал фото подросшей дочери
Максим Галкин опубликовал фото подросшей дочери
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления