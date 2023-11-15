12 членов экстремистской группы задержали в трех городах Казахстана

Сотрудники КНБ РК при содействии Генеральной прокуратуры в рамках досудебного расследования задержали в трех городах Казахстана участников радикальной религиозной группы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе КНБ, 15 ноября ведомство нейтрализовало ячейки экстремистской группировки в Астане, Атырау и Жезказгане. По подозрению в пропаганде терроризма, а также создании, руководстве и участии в деятельности экстремистской группы одновременно задержали 12 человек.





Фото: gov.kz

По версии следствия, задержанные стремились свергнуть светский государственный строй в Казахстане. Для этого они вербовали новых сторонников и распространяли экстремистские идеи.





Фото: gov.kz

"В ходе обысков по местам жительства фигурантов изъяли запрещенную литературу и другие вещественные доказательства. Ряд членов группировки имеют судимость за совершение тяжких преступлений, в том числе убийство сотрудника полиции, бандитизм, разбои, грабежи, кражи и изнасилования", – сообщили в КНБ.

Подробности в правоохранительных органах пока не разглашают в интересах следствия.

В конце октября двух радикальных исламистов задержали за пропаганду терроризма в Алматы и Туркестане.