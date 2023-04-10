Непомнящий победил Лижэня во второй партии матча за звание чемпиона мира по шахматам

Россиянин Ян Непомнящий переиграл Дин Лижэня (Китай) черными фигурами во второй партии поединка за шахматную корону, который в эти дни проходит в столице Казахстана, сообщает Zakon.kz.

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После победы российского шахматиста счет в противостояний стал 1,5:0,5 в его пользу. Ранее на старте была зафиксирована ничья, когда Ян играл белыми.





"Партия сложилась для меня хорошо. Хотя вначале, когда Дин пошел 4.h3, я всерьез задумался. Размышлял над ходом больше 10 минут. Рад, что нашел правильное решение, а затем и перехватил инициативу. Мои эмоции? Я понимал, что это идея Рихарда Раппорта (секунданта Дин Лижэня). Они пытались меня удивить. Мне приятно повести в матче". Ян Непомнящий





Китайский шахматист сдался после 29-го хода, признав свое поражение, тем самым позволил сопернику вырваться вперед в противоборстве.



"Я разочарован исходом партии. Когда я вышел из дебюта, то получил хорошую позицию, но потом действовал очень плохо. Допустил неточности, которые мне несвойственны. Проиграть на 30 ходу, безусловно, не лучшее начало для меня. Будем работать дальше. Впереди много партий и возможностей реабилитироваться". Дин Лижэнь

11 апреля шахматисты отдыхают. Третья партия состоится 12 апреля, белыми будет играть российский гроссмейстер.