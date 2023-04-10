Более чем в три раза вырос импорт автомобилей в Казахстан в первом квартале

Импорт автомобилей в Казахстан в первом квартале вырос более чем в три раза. О том, что важно знать при таможенном оформлении легковых автомобилей, рассказали в Комитете государственных доходов, сообщает Zakon.kz.

Также там напомнили, что на официальном сайте КГД МФ РК на регулярной основе публикуется ценовая информация на ввозимые авто.

В условиях дефицита легковых автотранспортных средств в мире особенно актуальным является импорт легковых авто на территорию республики.

Так, в 2022 году в РК импортировано 55 251 легковое авто (31 895 деклараций на товары) с уплатой таможенных платежей и налогов (ТПиН) на сумму 216 млрд тенге, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (18 115 ТС (8858 ДТ), ТПиН 61,5 млрд тенге).

За 1 квартал 2023 года в РК импортировано 25 277 легковых авто (14 409 ДТ) с уплатой ТПиН на сумму 83 млрд тенге, что в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (8 124 ТС (4 848 ДТ), ТПиН 24,7 млрд тенге).

Но, как показывает практика, зачастую участники внешнеэкономической деятельности в своем стремлении сэкономить занижают таможенную стоимость товара, т.е. декларируют таможенную стоимость на основе недостоверной информации.

Так, в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстана таможенной стоимостью ввозимых товаров (транспортные средства) является стоимость сделки с ними, то есть цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за эти товары и сопутствующие расходы, связанные с доставкой в Казахстан (транспортные, страховые).

Для принятия стоимости товаров и сведений при очистке транспортного средства из третьих стран должна основываться на достоверной, количественно определяемой и документально подтвержденной информации.

При условии предоставления достоверной и документально подтвержденной информации по таможенной стоимости принимается таможенная стоимость декларанта.

К примеру: экспортная декларация страны отправления, инвойс, транспортные расходы на доставку товара, договор купли продажи между покупателем и продавцом, банковский перевод или аукционный лист в случаи приобретения товаров с аукциона.

В целях контроля таможенной стоимости товара органами государственных доходов применяется Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии "Об особенностях проведения таможенного контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза" от 27.03.2018 № 42.

При проведении контроля таможенной стоимости товаров одним из признаков недостоверного определения таможенной стоимости товаров является выявление более низкой цены ввозимых товаров по сравнению с ценой идентичных или однородных товаров (аналогичных авто), при этом информация может быть получена любым способом, включая цены сайтов, аукционов, информация дилеров, т.е. информация, имеющаяся в таможенных органах.





Новость по теме Какие авто можно легализовать в Казахстане за 200 тысяч тенге

В целях транспарентности условий Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан на официальном сайте КГД МФ РК на регулярной основе публикуется ценовая информация на ввозимые авто в соответствии с Приказом министра финансов Республики Казахстан от 29 апреля 2021 года № 414.

Кроме того, в целях пресечения фактов уклонения от уплаты таможенных платежей и налогов в конце прошлого года КГД МФ РК во взаимодействии с таможенными органами Германии выявлены факты занижения таможенной стоимости авто (Mercedes-Benz S680 MAYBACH) фактической стоимостью.

"292 тыс. евро, была заявлена стоимость 181 тыс. евро. В результате только с одного авто дополнительно взыскано 14 млн тенге, и такие примеры не единичны". Пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК

То есть КГД имеет все рычаги для получения достоверной информации и привлечения нарушителей к ответственности.

В отношении уплаты таможенных платежей и налогов, например, по легковому авто 2021 года выпуска объемом 2500 кубических сантиметров, таможенной стоимостью 15 000 долларов США, при курсе доллара 448,12, действующем на день подачи декларации, причитаются следующие таможенные платежи и налоги:



таможенный сбор за декларирование товара – 20 000 тенге;

ввозная таможенная пошлина в размере 15% по коду ТНВЭД 8703231982 – 1 008 270 тенге;

расчет НДС по ставке 12% осуществляется при сложении сумм общей суммы товара, сбора и пошлины – 927 608 тенге.

Уплата "акциза" на транспортные средства осуществляется в случаях превышения объема двигателя более 3 000 кубических сантиметров на легковые автомобили.

Ранее в Комитете госдоходов сообщили, что изменился порядок исчисления единого платежа.