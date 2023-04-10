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В России прокомментировали предстоящий визит Мурата Нуртлеу в Москву

zakon.kz Фото: zakon.kz
В МИД РФ прокомментировали предстоящий визит министр главы МИД РК Мурата Нуртлеу в Россию, передает Zakon.kz.

Это первый официальный визит после назначения Мурата Нуртлеу на эту должность.

В сообщении МИД России говорится, что они высоко ценят, что новый министр выбрал Москву для первой зарубежной поездки.

Отмечается, что этот шаг отвечает духу союзничества России и Казахстана.

"Выбор Российской Федерации для совершения первого зарубежного визита отвечает духу союзничества и стратегического партнерства двух стран, совместной работы, нацеленной на укрепление добрососедских отношений и взаимовыгодного сотрудничества", - заявили в министерстве.

Визит состоится 10-11 апреля.

Запланированы переговоры Нуртлеу с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Также ожидается церемония подписания Плана мероприятий по сотрудничеству между МИД России и Казахстана на 2023—2024 годы.

Мурат Нуртлеу был назначен заместителем премьер-министра – министром иностранных дел 3 апреля текущего года.

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Россия Нуртлеу Мурат МИД РК Лавров Сергей Казахстан
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