Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке: в поселках из-за пеплопада наступила ночь

Вулкан проснулся: Шивелуч выбросил пепел на 15 км, небо заволокло и начались пеплопады, сообщает Zakon.kz

В Институте вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) вулкану присвоен наивысший "красный" код опасности для авиации.

Сообщается, что извержение Шивелуча в ночь на 11 апреля достигло пароксизмальной стадии — схода потоков раскаленной массы со склонов.

"Видеонаблюдения за вулканом затруднены из-за непогоды, здесь продолжается воздействие циклона, идет снег, метель. Однако по расчетам, высота пеплового облака составила 15 км", — говорится в сообщении.



Местные жители публикуют в соцсетях кадры извержения и последствия: ближайшие населённые пункты усыпаны пеплом. Некоторым не повезло оказаться на улице в момент катаклизма.



