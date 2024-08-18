Землетрясение на Камчатке привело к извержению вулкана
Фото: X(Twitter)/@elessarchik
18 августа после мощного землетрясения на Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч, сообщает Zakon.kz.
Как пишут "Вести", высота выброса пепла достигла восьми километров над уровнем моря.
"Объявлен "оранжевый" код опасности для авиации. Шлейф распространился в сторону Берингова моря и добрался до местного поселка Усть-Камчатск", – говорится в сообщении.
Извержение вулкана Шивелуч (Камчатка, 18.08.2024). #volcano #eruption #volcanoes #Climate #weather pic.twitter.com/rsIsBroceo— elessarchik (@elessarchik) August 18, 2024
Ранее сообщалось, что 18 августа в 07:10 жителей Камчатки разбудило сильное землетрясение.
Извержение вулкана Шивелуч (Камчатка, 18.08.2024).#volcano #eruption #volcanoes #Climate #weather pic.twitter.com/axijxCo9pS— elessarchik (@elessarchik) August 18, 2024
Ученые зарегистрировали сильные подземные толчки у восточных берегов полуострова, в акватории Тихого океана. Люди опубликовали в социальных сетях видеокадры 7-балльного землетрясения.
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