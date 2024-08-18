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Землетрясение на Камчатке привело к извержению вулкана

землетрясение на Камчатке привело к извержению вулкана, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2024 18:23 Фото: X(Twitter)/@elessarchik
18 августа после мощного землетрясения на Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч, сообщает Zakon.kz.

Как пишут "Вести", высота выброса пепла достигла восьми километров над уровнем моря.

"Объявлен "оранжевый" код опасности для авиации. Шлейф распространился в сторону Берингова моря и добрался до местного поселка Усть-Камчатск", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 18 августа в 07:10 жителей Камчатки разбудило сильное землетрясение.

Ученые зарегистрировали сильные подземные толчки у восточных берегов полуострова, в акватории Тихого океана. Люди опубликовали в социальных сетях видеокадры 7-балльного землетрясения.

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