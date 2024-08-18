Землетрясение на Камчатке привело к извержению вулкана

18 августа после мощного землетрясения на Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч, сообщает Zakon.kz.

Как пишут "Вести", высота выброса пепла достигла восьми километров над уровнем моря.

"Объявлен "оранжевый" код опасности для авиации. Шлейф распространился в сторону Берингова моря и добрался до местного поселка Усть-Камчатск", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 18 августа в 07:10 жителей Камчатки разбудило сильное землетрясение.

Ученые зарегистрировали сильные подземные толчки у восточных берегов полуострова, в акватории Тихого океана. Люди опубликовали в социальных сетях видеокадры 7-балльного землетрясения.