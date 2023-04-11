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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актобе, ночью - в Атырау и Астане

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актобе, ночью - в Атырау и Астане Фото: pixabay
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали в каких городах 11 апреля во вторник ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает Zakon.kz.

Как отметили синоптики в большинстве городов республики ожидаются благоприятные метеоусловия, кроме Актобе, Атырау и Астаны.

Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 11 апреля.

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Елена Вебер
Астана Актобе Атырау
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