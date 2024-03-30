Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 31 марта в Атырау и Актобе

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В РГП "Казгидромет" сообщили, что неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются 31 марта ночью в Атырау и Актобе, передает Zakon.kz.

Метеорологические условия в этих двух городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия. При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;

детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе.

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