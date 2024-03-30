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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 31 марта в Атырау и Актобе

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 31 марта в Атырау и Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 02:54 Фото: freepik
В РГП "Казгидромет" сообщили, что неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются 31 марта ночью в Атырау и Актобе, передает Zakon.kz.

Метеорологические условия в этих двух городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе.
  • Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

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Елена Вебер
Казгидромет Погода Актобе Атырау Казахстан
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