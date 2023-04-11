Байден отменил в США режим чс, введенный из-за пандемии коронавируса

В США указом президента Джо Байдена отменен режим чс, который действовал более трех лет - с марта 2020 года, сообщает Zakon.kz

"В понедельник, 10 апреля 2023 года, президент подписал закон, который завершает введенное из-за пандемии COVID-19 состояние чрезвычайной ситуации национального масштаба", - говорится в сообщении Белого дома.

Ранее сообщалось, что Байден 20 марта подписал закон о рассекречивании информации, связанной с возникновением COVID-19.

Режим чрезвычайной ситуации был введен в США 31 января 2020 года и истекал 11 апреля. Изначально его хотели продлить еще на месяц, но Конгресс США одобрил законопроект о немедленном прекращении режима ЧС.