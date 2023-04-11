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Не приближаться к Шивелучу! Пепловое облако распространилось уже на 500 км вокруг

Не приближаться к Шивелучу! Пепловое облако распространилось уже на 500 км вокруг Фото: Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
На Камчатке усилились пеплопады в следствии извержения вулкана Шивелуч. В настоящее время пепел накрыл пос. Ключи и Козыревск Усть-Камчатского района. Такой пеплопад ученые уже назвали сильнейшем за 60 лет, сообщает Zakon.kz

Выпадение такого значительного количества пепла в Ключах – наиболее близко расположенном к Шивелучу населенном пункте – последний раз регистрировалось в 1964 году. Уже сейчас выпал слой порядка 8,5 см и пеплопад продолжается.

Не приближаться к Шивелучу! Пепловое облако распространилось уже на 500 км вокруг

Фото: Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

"Пепловое облако простирается на 500 километров к северо-западу от Шивелуча и продолжает распространяться. Пеплопады в настоящее время усиливаются в поселках Ключи и Козыревск Усть-Камчатского района. Существует вероятность выпадения пепла в Мильковском, Тигильском, Елизовском, Быстринском районах и Петропавловске-Камчатском", - сказал директор ИВиС, член-корреспондент РАН Алексей Озеров.

По его словам, вулканологи оценили состояние дороги Ключи-Усть-Камчатск. Раскаленный пирокластический поток не дошел до дороги несколько сотен метров. Однако здесь сохраняется опасность схода грязевых потоков. 

Также, если позволят условия, вулканологи попытаются провести исследование купола Шивелуча, чтобы понять, не будет ли повторного пароксизма.

Всем жителям района рекомендовано не покидать свои дома без крайней необходимости. Туристам рекомендовали также воздержаться от посещения окрестностей вулкана в радиусе 30 км.

Как сообщали ранее, извержение Шивелуча в ночь на 11 апреля достигло пароксизмальной стадии. Высота пеплового облака составила 15-20 км. Небо в радиусе нескольких десятков километров от вулкана заволокло черной тучей. Гремит гром из-за электростатического напряжения в пепловом облаке. 

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