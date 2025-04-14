На Камчатке после извержения вулкана нашли новое озеро

После извержения вулкана Шивелуч на Камчатке российские ученые обнаружили там новое озеро, сообщает Zakon.kz.

Новость о таком уникальном открытии появилось 13 апреля в официальном Telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук.

Фото: Telegram/ИВиС ДВО РАН

"Обнаружили в северной части исследуемой структуры парящее озеро овальной формы диаметром порядка 70 метров с севера на юг и 50 метров с запада на восток. Температура воды у бортов водоема – 52 градуса по Цельсию", – сообщили ученые.

Фото: Telegram/ИВиС ДВО РАН

Вулкан Шивелуч, расположенный в 450 км от Петропавловска-Камчатского на высоте 3283 метров над уровнем моря, является одним из самых активных вулканов на Камчатке. Кроме того, это самый северный действующий вулкан полуострова.

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