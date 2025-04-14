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Мир

На Камчатке после извержения вулкана нашли новое озеро

На Камчатке обнаружили новое озеро, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 03:33 Фото: Telegram/ИВиС ДВО РАН
После извержения вулкана Шивелуч на Камчатке российские ученые обнаружили там новое озеро, сообщает Zakon.kz.

Новость о таком уникальном открытии появилось 13 апреля в официальном Telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук.

Фото: Telegram/ИВиС ДВО РАН

"Обнаружили в северной части исследуемой структуры парящее озеро овальной формы диаметром порядка 70 метров с севера на юг и 50 метров с запада на восток. Температура воды у бортов водоема – 52 градуса по Цельсию", – сообщили ученые.

Фото: Telegram/ИВиС ДВО РАН

Вулкан Шивелуч, расположенный в 450 км от Петропавловска-Камчатского на высоте 3283 метров над уровнем моря, является одним из самых активных вулканов на Камчатке. Кроме того, это самый северный действующий вулкан полуострова.

Недавно ученые из Университета Лидса назвали мрачные последствия обмеления Каспия.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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