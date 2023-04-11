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Куда пропал Головкин рассказали его официальные представители

Куда пропал Головкин рассказали его официальные представители Фото: Instagram.com/gggboxing/
В штабе GGG ответили на вопрос фаната, куда пропал Геннадий Головкин и чем он сейчас занят, сообщает Zakon.kz

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Как сообщили Sports.kz представительница команды казахстанского боксера Жанар Утешева Геннадий дома отдыхает с семьей.

"С семьей, так что лучше не бывает", - ответила девушка.

Ранее мы писали, что 8 апреля Головкин отпраздновал свой 41-й день рождения

Свою карьеру профессионального боксера Головкин начал в 2006 году. Уже через четыре года Геннадий Головкин, выступающий в среднем весе, стал чемпионом мира. Головкину принадлежит рекорд по количеству успешных защит титулов чемпиона мира в среднем весе. Их у него было 22.

К тому же именитый боксер занесен в Книгу рекордов Гиннесса за самый высокий процент нокаутов в истории среднего веса (сейчас он составляет 82,22 процента).

На сегодня Геннадий Головкин остается чемпионом мира в среднем весе по версии IBO, однако раньше он принял решение освободить пояса IBF и WBA Super. За свою искрометную карьеру он одержал 42 победы при двух поражениях, один бой завершился вничью.

10 марта стало известно, что GGG официально отказался от титула чемпиона WBA в среднем весе.

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