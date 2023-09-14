Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Бывший тренер Головкина рассказал, когда боксер вернется на ринг

Бокс Мнение Тренера Фото: Instagram/gggboxcing
Прошел год, как не появлялся на профессиональном ринге боксер Геннадий Головкин. Свою версию простоя GGG объяснил его бывший тренер Абель Санчес, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе"!

74-летний тренер Абель Санчес заявил, что его бывший подопечный GGG вряд ли снова вернется на профессиональный ринг в ближайшие месяцы, особенно чтобы сражаться с молодыми боксерами. Санчес тренировал казахстанского боксера в течение десяти лет, но их сотрудничество завершилось в 2019 году. На смену месту мексиканского тренера пришел Джонатан Бэнкс.


"Почему хотят свести GGG с Мунгией, Берлангой и некоторыми другими молодыми бойцами. Согласен, хороший анонс, но, что потом будет с ними, на ринге рядом с Головкиным? Гена не просто бьет, он уничтожает тебя все 12 раундов. После его ударов следует тяжелое восстановление. Ему за сорок вроде бы, и считаю, с его карьерой все отлично. Зачем ему возвращаться и давать кому-то шансы, GGG не обязан делать это".  Абель Санчес

Недавно Геннадий появился в Астане, на матче футбольной сборной Казахстана с Северной Ирландией, чтобы поддержать команду, где встретился президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

Геннадий Головкин – серебряный призер Олимпиады-2004. Действующий чемпион мира по версии IBO, экс-чемпион мира по версиям WBC, IBF, WBA и The Ring в среднем весе. Неоднократно признавался лучшим боксером планеты по разным номинациям.

Последний раз GGG дрался на ринге 17 сентябре 2022 года, когда проиграл в трилогии мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу. 

Читайте также

Футбол Продажа Билетов
Победитель Лиги чемпионов продал все билеты на домашние матчи АПЛ
Семей – родина казахстанского футбола – примет завершающий этап "Футбол жолы"
Семей – родина казахстанского футбола – примет завершающий этап "Футбол жолы"
Названы фавориты отбора на Евро-2024
Выявлены главные фавориты отбора на Евро-2024 с участием сборной Казахстана
Куандык Шынасилов
Головкин Геннадий
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Три города в Казахстане могут превратиться в села
Три казахстанских города могут превратиться в села
Водители массово отправляют на ремонт китайские авто
Водители массово отправляют на ремонт китайские авто
Ерке Есмахан обратилась к Raim
Есмахан обратилась к Raim
Счастливые перемены в судьбе предрекают астрологи двум знакам зодиака
Счастливые перемены в судьбе предрекают астрологи двум знакам зодиака
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления