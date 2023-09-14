Бывший тренер Головкина рассказал, когда боксер вернется на ринг

Прошел год, как не появлялся на профессиональном ринге боксер Геннадий Головкин. Свою версию простоя GGG объяснил его бывший тренер Абель Санчес, сообщает Zakon.kz.

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74-летний тренер Абель Санчес заявил, что его бывший подопечный GGG вряд ли снова вернется на профессиональный ринг в ближайшие месяцы, особенно чтобы сражаться с молодыми боксерами. Санчес тренировал казахстанского боксера в течение десяти лет, но их сотрудничество завершилось в 2019 году. На смену месту мексиканского тренера пришел Джонатан Бэнкс.







"Почему хотят свести GGG с Мунгией, Берлангой и некоторыми другими молодыми бойцами. Согласен, хороший анонс, но, что потом будет с ними, на ринге рядом с Головкиным? Гена не просто бьет, он уничтожает тебя все 12 раундов. После его ударов следует тяжелое восстановление. Ему за сорок вроде бы, и считаю, с его карьерой все отлично. Зачем ему возвращаться и давать кому-то шансы, GGG не обязан делать это". Абель Санчес

Недавно Геннадий появился в Астане, на матче футбольной сборной Казахстана с Северной Ирландией, чтобы поддержать команду, где встретился президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

Геннадий Головкин – серебряный призер Олимпиады-2004. Действующий чемпион мира по версии IBO, экс-чемпион мира по версиям WBC, IBF, WBA и The Ring в среднем весе. Неоднократно признавался лучшим боксером планеты по разным номинациям.

Последний раз GGG дрался на ринге 17 сентябре 2022 года, когда проиграл в трилогии мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу.