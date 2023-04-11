Пропавшая пять дней назад девушка совершила суицид в Атырау

В Атырау 16-летняя Асемай Казбекова ушла из дома 6 апреля в неизвестном направлении. Через пять дней стало известно, что она погибла, спрыгнув с моста, сообщает Zakon.kz.

Трагическую новость сообщила волонтер Сандугаш Кукенова, участвовавшая в поисках подростка.

"На последней записи с уличных камер видеонаблюдения было зафиксировано, как Асемай поднималась на мост. Что случилось далее, мы не могли знать. Вся надежда оставалась на еще одну камеру в частном доме, однако хозяина несколько дней не было дома. Сегодня он вернулся домой и отцу девочки удалось посмотреть запись. Там было видно, как Асемай спрыгнула с моста", – написала Кукенова на странице Facebook.

Ранее, как отмечено в публикации издания AtyrauPress, депутат областного маслихата Надежда Шильман заявляла, что девушка сделала последнее фото с моста и подписала его "Прощайте".

Вечером 10 апреля в Алматы погиб подросток, перебегая дорогу на красный свет.