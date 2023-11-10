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Пять дней искали в реке тело подростка, спрыгнувшего с моста в Атырау

Пять дней искали в реке тело подростка, спрыгнувшего с моста в Атырау Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
Спустя пять дней после сообщения о том, что неизвестный спрыгнул с моста в реку Жайык, спасателям удалось найти тело. Погибшим оказался 17-летний подросток, сообщает Zakon.kz.

Все дни спасатели и водолазы продолжали поиски тела погибшего. Найти и поднять его со дна реки удалось 9 ноября в 14:40 по местному времени, передает ATPress.

"Силами ДЧС тело подростка было извлечено из реки Жайык. Было задействовано десять спасателей, три лодки и одна единица техники", – сообщили в пресс-службе ДЧС по Атырауской области.

Сообщение о том, что неизвестный спрыгнул с моста в реку поступило в департамент по ЧС Атырауской области 3 ноября. Это не первый случай за текущий год, когда в Атырау жители пытаются покончить с собой, прыгая с моста. Два подобных уже случались, в одном из них человек погиб.

Ранее Муслим Хасенов, PhD по юриспруденции, ассоциированный профессор Maqsut Narikbayev University, заявил, что уголовные дело по фактам суицидов нужно возбуждать по умолчанию, без заявления от близких родственников.

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