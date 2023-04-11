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В США найденного на улице кролика взяли на работу в полицию

В США найденного на улице кролика взяли на работу в полицию Фото: pixabay
В США полицейское управление взяло на работу кролика по кличке Перси, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, животное номинально зачислили в "собачий" отдел К-9. Официально его должность звучит как "офицер по благополучию".

"Офицер Перси бездельничает в отделении полиции в течение дня, но он отвечает за поддержку всех остальных", — смеются полицейские.

В 2022 году полицейские нашли кролика на улице. Его передали в службу контроля за животными, которая не смогла ни найти хозяев кролика, ни помочь ему обрести новых. В полиции не бросили Перси и "усыновили".

Ранее в Великобритании нашли собаку-алкоголика. Ей понадобилась экстренная помощь сотрудников службы спасения животных. Специалисты рассказали, что собака стала зависима, потому что хозяин оставлял бутылки открытыми и засыпал. 

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