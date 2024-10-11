Жители Хромтау забеспокоились о мерзнущих в городском парке павлинах и кроликах

Павлины и кролики замерзают в парке города Хромтау, сообщает Zakon.kz.

С тревогой о животных местные жители обратились в редакцию Telegram-канала "Диапазон".

"Уже заморозки, а животные и птицы на улице. Сколько еще они будут так сидеть? Смогут ли они вынести нашу погоду?" – поинтересовались они.

Фото: Telegram/Диапазон

На вопрос ответил аким Хромтауского района Нурхан Тлеумуратов. С его слов, в ближайшее время их уберут.

"В прошлом году так же действовали. Подрядная организация, обслуживающая парк, перевозит их в Кызылорду. Весной привезут обратно", – объяснил чиновник.

А в аэропорту города Астаны потерялась домашняя кошка.